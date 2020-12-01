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Россиянин годами принимал огромную опухоль за «пивной живот»

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Архивное фото
Архивное фото
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Московские врачи удалили мужчине 30-сантиметровую опухоль, которую он годами принимал за «пивной живот». Об этом сообщили на сайте столичного департамента здравоохранения.

64-летний житель столицы обратился к врачам с жалобами на тянущую боль в области поясницы. Он также замечал у себя асимметрию живота, проблемы с мочеиспусканием и кишечником. Из-за любви к пиву, мужчина долгое время считал, что большой живот — результат чрезмерного употребления напитка.

После компьютерной томографии выяснилось, что в левой почке образовалась опухоль. Врачи удалили из живота пациента новообразование весом 12 килограммов. Несмотря на огромные размеры опухоли, химиотерапия больному не потребовалась, а на четвертый день после операции его выписали из больницы.

Ранее врачи достали из желудка 12-летней школьницы из Бурятии «опухоль» из волос в виде валенка. Врачи сделали россиянке рентген, после которого извлекли из ее желудка трихобезоар — комок из волос со слизью и содержимым желудка. Его размер составил 15 сантиметров.

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