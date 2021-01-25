У россиянина обнаружили опухоль размером со страусиное яйцо

У жителя Москвы обнаружили опухоль размером со страусиное яйцо. Об этом сообщается на сайте Департамента здравоохранения столицы.

44-летний россиянин поступил в больницу Вересаева в тяжелом состоянии с почечной недостаточностью, белком в моче, отеки нижних конечностей и одутловатостью лица. При обследовании выяснилось, что у него образовалась опухоль правого надпочечника.

Впервые заболевание было выявлено в 2016 году, но после этого мужчина не контролировал его статус. За четыре года опухоль выросла в три раза, ее размеры составили 12 на 13 на 12 сантиметров, а вес достиг полутора килограммов. Из-за образования произошла деформация и смещение почки, нарушились ее функции. Кроме того, была сдавлена нижняя полая вена, что грозило тромбозом сосуда, обеспечивающего отток крови от нижних конечностей. Общее состояние угрожало жизни пациента.

Врачи решили удалить надпочечник лапроскопическим путем. По словам заместителя главного врача больницы Андрея Бобылева, это было серьезное решение, так как орган отвечает за синтез важных для организма гормонов, в том числе адреналина, норадреналина и андрогена, в связи с чем заключение выносили несколько специалистов.

После операции почка приняла естественное положение, давление на нижнюю полую вену прошло, жизненные функции было восстановлены. Через несколько дней состояние пациента стало удовлетворительным, его выписали.