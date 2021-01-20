У 17-летней россиянки обнаружили 40-сантиметровую опухоль

В подмосковном Долгопрудном у 17-летней девушки обнаружили опухоль размером почти в 40 сантиметров. Она обратилась к врачам с жалобами на боли при мочеиспускании и в животе. Об этом пишет «360».

По данным телеканала, первое УЗИ показало новообразование размером до 12 сантиметров. Затем пациентку обследовали повторно и обнаружили опухоль, которая могла разорваться и привести к смерти девушки. Новообразование было доброкачественным, однако при отсутствии лечения у пациентки мог развиться рак.

Опухоль удалили с помощью лапаротомической операции. По словам Елены Сибирской, главного детского гинеколога Московской области, операция была тяжелой, однако врачам удалось вырезать новообразование полностью.

Ранее в Томске 72-летней пенсионерке удалили мешавшую ходить восьмикилограммовую опухоль яичника. По словам врачей, огромная опухоль сдавливала органы брюшной полости и причиняла значительные неудобства организму.