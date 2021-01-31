Российский онколог оценил вероятность появления таблетки от всех видов рака

Главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн рассказал в эфире радио «Говорит Москва», что так называемая «волшебная» таблетка, помогающая от всех видов рака, вряд ли появится в мире. Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, на данный момент «волшебная» таблетка — это выявление онкозаболеваний на ранней стадии, когда его можно вылечить. «Легче загадать бессмертие, потому что, к сожалению, все уходят из этого мира, но хотелось бы пожить подольше», — заявил российский врач.

Он подчеркнул, что с возрастом вероятность заболеть раком возрастает, после 65 лет риск увеличивается на 7-10 процентов каждое пятилетие. По мнению онколога, самая главная «волшебная» таблетка — ранняя выявляемость и лечение рака на ранней стадии.

Ранее Каприн назвал самые распространенные виды онкологических заболеваний у мужчин и женщин. По словам медика, чаще всего у мужчин диагностируют рак трахеи и бронхов. Согласно статистике, на втором месте стоит рак предстательной железы, а на третьем — рак кожи. В то же время у женщин самым частым видом онкологии является рак молочной железы. Врач подчеркивает, что следом, на втором, третьем и четвертом местах расположились рак кожи, матки и опухоль ободочной кишки соотвественно.