Онколог назвал самые частые виды рака у мужчин и женщин

Главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн назвал самые распространенные виды онкологических заболеваний у мужчин и женщин. Об этом он сообщил в эфире радио «Говорит Москва».

По словам медика, чаще всего у мужчин диагностируют рак трахеи и бронхов. Согласно статистике, на втором месте стоит рак предстательной железы, а на третьем — рак кожи. Кроме того, Каприн добавляет, что часто у мужчин развиваются опухоли в желудке и ободочной кишке.

В то же время у женщин самым частым видом онкологии является рак молочной железы. Врач подчеркивает, что следом, на втором, третьем и четвертом местах расположились рак кожи, матки и опухоль ободочной кишки соотвественно.

Медицинский сотрудник при этом отмечает, что только в 15-20 процентов случаев онкологические заболевание являются генетической предрасположенностью. По его словам, в остальных случаях на возникновение злокачественных новообразований влияет образ жизни пациентов.

Каприн порекомендовал слушателям регулярно проходить медицинские обследования, а также сократить факторы риска, влияющих на развитие опухолей, а именно, исключить курение и злоупотребление алкоголем. Вдобавок он посоветовал следить за весом и убрать из рациона красное мясо.

В январе онколог назвал не нуждающиеся в прививке от COVID-19 категории больных. Каприн призвал отказаться от вакцины людей, у которых только выявили онкологическое заболевание.