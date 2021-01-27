Ученые разработали новый метод лечения самого смертоносного рака

Ученые разработали новый метод лечения рака поджелудочной железы, который считается самым смертоносным видом данного заболевания. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на работу британских и китайских исследователей, опубликованную в Journal for ImmunoTherapy of Cancer.

Специалисты выяснили, что рак поджелудочной можно лечить с помощью измененного вируса оспы. Ученые модифицировали онколитический вирус осповакцины для повышения его безопасности, а также сделали так, чтобы он вызывал более сильный иммунный ответ против рака. Отмечается, что использование терапевтической платформы, включающей применение вируса оспы для лечения, значительно увеличило выживаемость пациентов с раком поджелудочной железы.

Отмечается, что выживаемость при раке поджелудочной традиционно одна из самых низких среди онкологических заболеваний. Химиотерапия и лучевая терапия также обычно не помогают при лечении данного заболевания.

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