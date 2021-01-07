Выявлен предотвращающий рак напиток

Американские ученые сообщили, что чай с имбирем обладает целебными свойствами, которые снижают уровень холестерина, риск развития рака. Кроме того, напиток способен облегчить боль в суставах. Об этом пишет со ссылкой на Национальную медицинскую библиотеку США.

Согласно результатам многочисленных исследований, имбирь обладает противораковыми свойствами благодаря веществу гингерол, содержащееся в корне растения. Ученые выявили, что имбирь становится еще и в два раза полезнее в сочетании с зеленым чаем.

В ходе эксперимента выяснилось, что у 30 человек, которые потребляли два грамма экстракта имбиря в день, значительно снизился риск рака кишечника из-за благоприятного влияния этого растения на орган. Имбирь также помогает контролировать высокое кровяное давление из-за содержания в нем салицилата — компонента аспирина, разжижающего кровь.

Кроме того, растение можно использовать как натуральное средство, которое помогает облегчить боль и укрепить иммунную систему.

Ранее онколог Михаил Мяснянкин назвал способ определить рак по внешнему виду ногтей. По его словам, основной признак рака, который можно заметить на ногтях, — это появление полосок разной окраски, от коричневой до черной, в области ногтевого ложа. Специалист также порекомендовал обращать внимание на ломкость ногтей и на появление трещин. Доктор добавил, что нанесение шеллака, во время которого на кожу воздействуют ультрафиолетом, может провоцировать развитие онкологических заболеваний.