Онколог назвал способы снизить риск развития рака

Существует несколько способов значительно снизить риск развития рака. Их в разговоре с «Татар-информ» назвал главный онколог Татарстана Эдуард Нагуманов.

По его словам, курение влияет на формирование 16 видов онкологических заболеваний, поэтому желательно отказаться от этой вредной привычки. Еще один канцероген — это алкоголь, с ним связаны появление рака полости рта, гортани, желудочно-кишечного тракта. Определенный вклад в патологические процессы вносит и лишний вес.

«Рациональное питание, отказ от курения и злоупотребления алкоголем необходимы, чтобы оставаться здоровым», — сказал врач.

Он отметил, что для поддержания здоровья необходимо минимум 30 минут физических упражнений в день. Онколог также рекомендовал не злоупотреблять нахождением на солнце и соблюдать правила безопасности при контакте с бытовой химией. Выполнение этих правил должно снизить вероятность любого злокачественного образования на 30 процентов, подчеркнул Нагуманов.

Ранее онколог Михаил Мяснянкин назвал стресс главной причиной возникновения рака. Он пояснил, что длительное психоэмоциональное напряжение угнетает иммунную систему.