Онколог назвал основную причину возникновения рака

Врач-онколог Михаил Мяснянкин назвал «Пятому каналу» основную причину возникновения рака.

По его словам, злокачественные образования чаще всего могут появляться у людей, подверженных постоянному стрессу. «Хронический стресс приводит к угнетению иммунной системы», — пояснил специалист.

Он подчеркнул, что из-за снижения иммунитета серьезно повышается риск развития онкологических заболеваний. Медик также не рекомендует применять в борьбе со стрессом такие способы, как курение, алкоголь или переедание, поскольку это может ухудшить состояние здоровья.

Ранее Мяснянкин назвал способ определить рак по внешнему виду ногтей. По его словам, основной признак рака, который можно заметить на ногтях, — это появление полосок разной окраски, от коричневой до черной, в области ногтевого ложа. Специалист также порекомендовал обращать внимание на ломкость ногтей и на появление трещин. Доктор добавил, что нанесение шеллака, во время которого на кожу воздействуют ультрафиолетом, может провоцировать развитие онкологических заболеваний.