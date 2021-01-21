Раскрыт неожиданный симптом рака

Врачи раскрыли неожиданный симптом рака. Об этом сообщает Express.

Онкологи рассказали, что рубцы, бугристость и зуд на ладонях могут оказаться признаками смертельного заболевания. Они объяснили, что 90 процентов случаев рубцевания ладоней связаны с внутренними злокачественными новообразованиями. Отмечается, что подобные симптомы могут быть связаны с раком желудка или легких, а также иногда свидетельствовать о злокачественных новообразованиях на голове или в мочеполовых путях. Специалисты предупреждают, что при появлении каких-либо необычных изменений на руках следует сразу обращаться за медицинской помощью.

Ранее ученые из США провели исследование, по итогам которого выяснилось, что такой неочевидный симптом, как чрезмерная потливость, или гипергидроз, может сигнализировать о развитии онкологии. По данным исследователей, потливость может свидетельствовать о ряде раковых заболеваний. В частности, о лимфоме, лейкемии, раке костей и печени, а также о мезотелиоме. Усиливается этот симптом чаще всего по ночам, отмечают специалисты.