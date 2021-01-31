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Онколог назвал не нуждающиеся в прививке от COVID-19 категории больных

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Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн назвал не нуждающиеся в прививке от COVID-19 категории больных. Об этом в воскресенье, 31 января, сообщает РИА Новости.

«Группа больных, у которых только выявили [онкологическое] заболевание и у которых будет начато специальное лечение, понятно, что им не нужно сейчас делать, потому что для них более важно начать вовремя лечение», — сказал он.

Врач добавил, что не следует делать прививку тем, у кого продолжается агрессивная химиотерапия или лучевая терапия, а также больным в стадии ремиссии и в стабилизации.

Специалист подчеркнул, что для пациентов с онкологией очень важно перед вакцинацией проконсультироваться со своим лечащим врачом. Без этого делать прививку ни в коем случае нельзя. И тем более не следует скрывать наличие такого заболевания, отметил Каприн.

За последние сутки число заразившихся коронавирусом в России возросло на 18 359. Общее количество инфицированных достигло 3 850 439.

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