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В России за сутки выявили 18 359 случаев заражения коронавирусом

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Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 18 359. Общее количество инфицированных достигло 3 850 439, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции в своем Telegram-канале в воскресенье, 31 января.

18 359
новых случаев заражения
выявили в России за сутки по состоянию на 31 января

Больше всего случаев — 2284 — зафиксировано в Москве. Лидерами по росту заболеваемости за сутки также являются Санкт-Петербург (2160 случаев) и Московская область (1082 случая). Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Ненецком и Чукотском автономных округах (5 и 8 случаев соответственно).

Кроме того, за прошедшие 24 часа в России зарегистрировано 485 смерти пациентов с коронавирусом. Всего, по данным оперативного штаба, в стране скончались 73 182 человек с диагнозом COVID-19.

Число выписанных пациентов увеличилось за сутки на 20 040. Всего выздоровели 3 300 004 пациентов.

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