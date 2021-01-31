В России за сутки выявили 18 359 случаев заражения коронавирусом

Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 18 359. Общее количество инфицированных достигло 3 850 439, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции в своем Telegram-канале в воскресенье, 31 января.

18 359 новых случаев заражения выявили в России за сутки по состоянию на 31 января

Больше всего случаев — 2284 — зафиксировано в Москве. Лидерами по росту заболеваемости за сутки также являются Санкт-Петербург (2160 случаев) и Московская область (1082 случая). Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Ненецком и Чукотском автономных округах (5 и 8 случаев соответственно).

Кроме того, за прошедшие 24 часа в России зарегистрировано 485 смерти пациентов с коронавирусом. Всего, по данным оперативного штаба, в стране скончались 73 182 человек с диагнозом COVID-19.

Число выписанных пациентов увеличилось за сутки на 20 040. Всего выздоровели 3 300 004 пациентов.