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В Москве записались на вакцинацию от коронавируса около 500 тысяч человек

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Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

В Москве около 500 тысяч человек записались на вакцинацию от коронавируса. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1», передает РИА Новости в воскресенье, 31 января.

«На сегодняшний день записалось около полумиллиона человек, больше 300 тысяч привилось уже», — отметил градоначальник.

Ранее заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявил, что заболеваемость коронавирусом в Москве устойчиво снижается. Это, по ее словам, позволило вернуть к плановой работе еще пять стационаров на 2,2 тысячи коек.

Массовая вакцинация от коронавируса стартовала 18 января по поручению президента России Владимира Путина. Власти Москвы договорились о вакцинации населения от коронавируса с 34 частными клиниками. По словам заместителя мэра столицы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, в 15 организаций препарат уже поставили. В некоторых частным клиниках уже началась вакцинация москвичей. Сама вакцина для них бесплатная, оплата требуется только за оказание услуг по введению препарата.

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