Москвичам рассказали о погоде в выходные

Синоптик Тишковец: 27 и 28 июня в Москве возможен небольшой дождь

В субботу и воскресенье, 27 и 28 июня, в Москве возможны небольшие дожди. О погоде в предстоящие выходные рассказал жителям столицы ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, его слова передает aif.ru.

В субботу ночью воздух столбики термометров покажут от плюс 8 до плюс 11 градусов, а днем воздух прогреется до плюс 19-22 градусов Цельсия. Местами возможны кратковременные дожди.

Локальные осадки сохранятся и в воскресенье. Однако одновременно с этим в столице потеплеет до плюс 25 градусов, подчеркнул синоптик.

Ранее Тишковец спрогнозировал, что 3 июля на Москву за сутки может обрушиться месячная норма осадков. Одновременно с этим понизится температура воздуха. Однако 1 и 2 июля в городе потеплеет до плюс 26-31 градуса. По предварительным оценкам, весь июль погода в Центральной России будет превышать климатическую норму на 1-2 градуса.