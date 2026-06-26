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14:04, 26 июня 2026Мир

В Кремле высказались о посредничестве США в переговорах с Украиной

Песков: Россия остается открытой к посредническим услугам США в мирном урегулировании
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Россия остается открытой к посредническим услугам США в мирном урегулировании конфликта на Украине. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Мы остаемся открытыми для этих услуг (посреднических услуг США — прим. «Ленты.ру»), для самого процесса мирного урегулирования [украинского] конфликта», — сказал он.

Песков также оценил высказывание президента Франции Эммануэля Макрона об отношении США к статусу посредника в российско-украинских переговорах. По его словам, французский лидер не может быть «адвокатом и пресс-секретарем Вашингтона».

Ранее Макрон заявил, что США больше не хотят выступать в качестве нейтрального посредника в переговорах между Россией и Украиной. Французский лидер объяснил, что придерживается такого мнения, так как Вашингтон принял документ, в котором говорится о поддержке территориальной целостности Украины.

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