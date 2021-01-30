Российские военные врачи сравнили два метода лечения коронавируса

Лечение коронавирусных пациентов плазмой вакцинированных доноров более эффективно, чем плазмой переболевших. Два метода сравнили врачи Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова, передает ТАСС в субботу, 30 января.

Как рассказали в Минобороны РФ, лечение плазмой вакцинированных доноров применяется в лечебных учреждениях ведомства с ноября 2020 года. В частности, первыми его опробовали в клиническом госпитале имени Н.Н. Бурденко в Москве.

В качестве доноров отбираются лица с высоким содержанием в крови вируснейтрализующих антител. Это около 10 процентов от общего числа всех привитых. «В 2021 году планируется заготовить более 120 литров эффективной иммунизированной плазмы», — говорится в сообщении.

Ранее директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург отметил, что переливание донорской плазмы крови с антителами считается эффективным методом лечения заболевания и активно используется в таких странах, как США, Китай и Германия.