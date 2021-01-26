Врач предупредила об опасности полезных продуктов

Российский врач-диетолог Елена Соломатина предупредила об опасности популярных и считающихся полезными продуктов питания. Ее слова приводит газета «Вечерняя Москва».
Специалист отметила, что навредить может любая еда: следует учитывать индивидуальные особенности человека и количество съеденного или выпитого им продукта. Соломатина напомнила, что молоко нередко вызывает аллергию, а дети часто страдают непереносимостью молочного белка. В этих случаях популярный продукт идет человеку во вред.
В список опасной пищи попал йогурт, который рекламируют как продукт, улучшающий пищеварение. По словам врача, лактоза в йогурте переработана, за счет чего он действительно хорошо усваивается. Однако зачастую в йогурте много консервантов и красителей, которые вредят здоровью.
По словам диетолога, мясо богато витамином B12 и железом, необходимым организму, но при частом потреблении этого продукта повышается риск заболеть раком кишечника.
Каши, считающиеся полезной пищей, также следует есть с осторожностью. Та же овсянка, которую советуют во время диет, содержит хитиновую кислоту, вымывающую из организма кальций и железо.
Врач объяснила, почему ягоды и фрукты могут представлять опасность. «Сегодня ягоды и фрукты часто привозят издалека, для сохранности их обрабатывают фунгицидами, которые, попав в организм, ослабляют иммунитет и могут вызывать онкологию, не говоря уже про аллергию!» — отметила она.
Соломатина не советует пить фруктовые соки из-за содержащегося в их составе сахара. Известный своей пользой мед тоже повышает уровень глюкозы в крови и может быть опасен. Помимо этого, зелень, которую обычно рекомендуют как источник клетчатки, в избытке способна вызвать воспалительные процессы в организме. «Она содержит органические кислоты, которые тоже раздражают слизистые», — объяснила врач.
Ранее Соломатина назвала «щадящий» режим похудения без изнуряющих диет и тренировок. По ее мнению, чтобы избавиться от лишних килограммов за три-четыре месяца, достаточно соблюдать несколько простых правил. Прежде всего Соломатина отметила важность правильного сна.