Врач предупредила об опасности полезных продуктов

Российский врач-диетолог Елена Соломатина предупредила об опасности популярных и считающихся полезными продуктов питания. Ее слова приводит газета «Вечерняя Москва».

Специалист отметила, что навредить может любая еда: следует учитывать индивидуальные особенности человека и количество съеденного или выпитого им продукта. Соломатина напомнила, что молоко нередко вызывает аллергию, а дети часто страдают непереносимостью молочного белка. В этих случаях популярный продукт идет человеку во вред.

В список опасной пищи попал йогурт, который рекламируют как продукт, улучшающий пищеварение. По словам врача, лактоза в йогурте переработана, за счет чего он действительно хорошо усваивается. Однако зачастую в йогурте много консервантов и красителей, которые вредят здоровью.

По словам диетолога, мясо богато витамином B12 и железом, необходимым организму, но при частом потреблении этого продукта повышается риск заболеть раком кишечника.

Морская рыба содержит жирные кислоты омега-3. Очень ценятся семга, форель. Но ценные породы рыб растят на искусственных фермах, где для быстрого набора веса используют комбикорм, а для предотвращения болезней — антибиотики. Ценной омеги-3 в подобной рыбе нет. Более того, она может быть вредна, если с избытком набрала химии. Это же касается и диетического тунца, который, помимо прочего, с возрастом может копить ртуть Елена Соломатина врач-диетолог

Каши, считающиеся полезной пищей, также следует есть с осторожностью. Та же овсянка, которую советуют во время диет, содержит хитиновую кислоту, вымывающую из организма кальций и железо.

Врач объяснила, почему ягоды и фрукты могут представлять опасность. «Сегодня ягоды и фрукты часто привозят издалека, для сохранности их обрабатывают фунгицидами, которые, попав в организм, ослабляют иммунитет и могут вызывать онкологию, не говоря уже про аллергию!» — отметила она.

Соломатина не советует пить фруктовые соки из-за содержащегося в их составе сахара. Известный своей пользой мед тоже повышает уровень глюкозы в крови и может быть опасен. Помимо этого, зелень, которую обычно рекомендуют как источник клетчатки, в избытке способна вызвать воспалительные процессы в организме. «Она содержит органические кислоты, которые тоже раздражают слизистые», — объяснила врач.

Ранее Соломатина назвала «щадящий» режим похудения без изнуряющих диет и тренировок. По ее мнению, чтобы избавиться от лишних килограммов за три-четыре месяца, достаточно соблюдать несколько простых правил. Прежде всего Соломатина отметила важность правильного сна.