Мужчина 11 лет растил опухоль на шее и в итоге обратился к врачу

Британский блогер Зи (Zee) признался, что 11 с половиной лет не мог решиться пойти к врачу из-за опухоли на шее и все это время она продолжала расти. Он выложил видео с объяснениями на своей странице в TikTok.

Мужчина рассказал, что в июне 2009 года у него на шее появилась небольшая шишка. Поначалу он не обращал на новообразование внимание, но оно продолжало расти и расти, а в 2020 году резко увеличилось в размерах. Зи попытался обратиться к врачу, но из-за того что все медицинские учреждения были перегружены из-за пандемии COVID-19, ему не смогли помочь.

Как только ограничения сняли, блогер наконец попал на прием, и у него взяли анализы. Как оказалось, у него плеоморфная аденома — доброкачественная опухоль слюнной железы. Изначально ему назначили операцию на середину января, но позже процедуру перенесли, и Зи до сих пор не знает, когда ему удалят опухоль.

Блогер признался, что так долго не шел к врачу из страха перед операциями и опасениями, что у него рак. Он свыкся с опухолью и даже дал ей кличку Фрэнк.

Ранее сообщалось, что в Китае доктора удалили пациенту аномально большую опухоль — новообразование весило 14,9 килограмма. 68-летний мужчина прожил с опухолью, достигавшей 85 сантиметров в длину и 65 сантиметров в ширину, больше 30 лет. Врачи много лет отказывались удалить новообразование со спины, так как оно частично поразило легкие, позвоночник и несколько основных артерий китайца.