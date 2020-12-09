Девушка выдавила прыщ на носу и осталась с огромной опухолью вместо лица

Жительница филиппинской провинции Нуэва-Эсиха выдавила прыщ и осталась с огромной опухолью на месте лица. Об этом сообщает Newsflare.

Прыщ на носу стал беспокоить Мэри Энн Регачо (Mary Ann Regacho) около года назад. Первоначально девушка, которой тогда было 17 лет, считала, что его появление связано гормональными проблемами после рождения ребенка. Она не придала ему значения и попыталась выдавить.

Через несколько дней ее стала мучить сильная боль в том месте, где находился прыщ. Затем на лице девушки появилась опухоль. Постепенно она покрыла ее переносицу, щеки и лоб, достигла глаз и начала отрицательно сказываться на зрении.

Долгое время Мэри Энн Регачо избегала врачей из-за отсутствия средств на лечение. Она надеялась обойтись лекарственными травами и посетила местную больницу спустя почти год после начала болезни. Там ей посоветовали обратиться в более крупное медицинское учреждение, где есть диагностическое оборудование. Теперь муж девушки пытается собрать необходимую для этого сумму.

В 2019 году сообщалось, что житель Индии 20 лет отказывался от операции и вырастил огромную опухоль головного мозга. Нарост весил пять килограммов и причинял мужчине серьезные неудобства.