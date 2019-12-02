Мужчина принял рак за простуду и остался с дырой вместо носа

Житель английского города Эксетер, графство Девоншир, принял рак полости носа и околоносовых пазух за насморк и лишился носа. Об этом сообщает издание Daily Star.

51-летний Стивен Уайт (Stephen White) некоторое время страдал от насморка и носовых кровотечений. Мужчина списывал все на простуду, однако, когда понял, что слишком долго не выздоравливает, обратился к врачу. Доктора заподозрили, что у пациента что-то серьезное и направили его на МРТ-сканирование. Исследование выявило, что у него рак полости носа и околоносовых пазух, опухоль «разъела» кончик его носа и распространилась на мозжечок.

Врачи сообщили пациенту, что никогда ранее не видели подобной формы онкологического заболевания. Чтобы спасти жизнь пациенту, они целиком удалили ему нос. Уайт заявил, что не помнит, сколько именно длилась операция, но ему показалось, что она продолжалась много часов. Вместе с носом мужчине удалили зубы, небо и десны. Врачи пояснили, что лучевая терапия все равно разрушит зубную эмаль. Уайт подчеркнул, что из-за этого после операции он не мог нормально разговаривать.

По словам британца, он разрыдался, когда впервые после хирургического вмешательства увидел себя в зеркале. Уайт боится выходить на улицу, так как прохожие при виде него переходят на другую сторону дороги. К тому же, из-за отсутствия носа он не может носить очки и плохо видит. С 2015 года он ждет протеза, но врачи никак не могут подобрать его.

Уайт сделал операцию по коррекции зрения и потратил на нее три тысячи фунтов (249,3 тысячи рублей), так как не имел права на лечение по государственной страховке. У мужчины трое детей и восемь внуков. Семья Уайта пытается собрать деньги, чтобы помочь мужчине.

Ранее сообщалось, что точка на носу жительницы английского города Питерборо, графство Кембриджшир, оказалась раком кожи. 37-летняя Мэнди Поллард (Mandy Pollard) заметила у себя на носу небольшую отметину, но не придала этому значения, позже хирург сообщил, что ей необходима операция по трансплантации кожи, иначе через 5-10 лет женщина лишится носа.

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