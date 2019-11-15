Маленькая точка на носу женщины оказалась раковой опухолью

Точка на носу жительницы английского города Питерборо, графство Кембриджшир, оказалась раком кожи. Об этом сообщает издание The Mirror.

В 2017 году 37-летняя Мэнди Поллард (Mandy Pollard) заметила у себя на носу небольшую отметину, но не придала этому значения. Когда новообразование стало более заметным и начало кровоточить по вечерам, женщина обратилась к врачу.

Она ожидала, что врач посоветует ей использовать крем. Однако хирург сообщил, что Поллард необходима операция по трансплантации кожи, иначе через 5-10 лет женщина лишится носа. Врач пояснил, что точка — это опухоль, которая разъедает плоть женщины.

В ходе операции хирурги отрезали часть носа Поллард и закрыли отверстие кожей, взятой с лица женщины. Теперь пациентка ждет, когда станет понятно, успешно ли прошла операция. В противном случае она может потерять большую часть носа.

Поллард рассказала, что практически не выходит из дома. Когда она ездит к родителям, она закрывает нос рукой, останавливаясь на светофорах, чтобы никто не увидел ее раны. Обычно она любит красиво наряжаться, делать макияж и носить накладные ресницы, но ей пришлось на время забыть об этом.

Поллард поблагодарила своего хирурга и объяснила, что поделилась своей историей, чтобы повысить осведомленность общества об опасности пребывания на солнце. Она подчеркнула, что будет счастлива, если хотя бы один подросток узнает о ее истории и задумается о защите своей кожи.

Ранее сообщалось, что жительница английского графства Вустершир слишком долго считала раковую опухоль бородавкой и не получала своевременного лечения. Британка мазала «бородавку» безрецептурным кремом и надеялась, что она сама пройдет, но позже у нее диагностировали меланому.

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