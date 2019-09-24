Любовь к загару довела женщину до дыры в носу

Убежденная любительница загара из американского города Моррисон, штат Оклахома, осталась с дырой в носу из-за рака кожи. Об этом сообщает сайт Unilad.

Ребека Рапп (Rebekah Rupp) загорала до шести раз в неделю с подросткового возраста. Она считала, что загар придает ее коже здоровое сияние, хотя окружающие предупреждали ее об опасности чрезмерного увлечения ультрафиолетом. При этом она пренебрегала средствами для защиты от солнца.

В августе 2018 года Рапп заметила темное пятно на своей щеке и отправилась к дерматологу. Врач заметил на кончике носа пациентки светлое пятно, удалил его и отправил на анализ. Оказалось, что женщина заболела базально-клеточным раком кожи. Ей пришлось сделать операцию Мооса — процедуру, при которой слои пораженной раком кожи удаляются до тех пор, пока не останется только здоровая ткань.

После процедуры у Рапп осталась дыра в носу. Это отверстие врачи заделали лоскутом кожи, взятым со лба женщины.

Рапп решила рассказать свою историю, чтобы побудить людей использовать защиту от Солнца. Сама она теперь внимательно следит за состоянием своей кожи и заставляет своих детей ежедневно использовать солнцезащитные средства.

Ранее сообщалось, что заболевшей онкологией жительнице Великобритании восстановили язык из тканей ее собственной руки. Хирургическая операция длилась 11 часов.

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