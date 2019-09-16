Юноша больше года терпел зубную боль и заработал дыру в челюсти

Опухоль повредила челюсть юноши из китайского города Ханчжоу, провинция Чжэцзян, который избегал зубных врачей. Об этом сообщает AsiaOne.

15-летний юноша больше года терпел зубную боль и не обращался к стоматологу. Со временем она стала такой сильной, что родственникам пришлось отвести его в больницу.

Томография показала, что его зубы болели из-за амелобластомы — доброкачественной опухоли, которая поразила его нижнюю челюсть. Пока юноша медлил, в кости появились многочисленные повреждения, в том числе крупное отверстие.

Чтобы удалить опухоль и восстановить поврежденную челюсть, понадобилась хирургическая операция. Родственники юноши рассчитывают, что он полностью выздоровеет.

В 2018 году сообщалось, что на нижней челюсти филиппинского строителя выросла амелобластома, которая сопоставима по размерам с его черепом. Он считает, что его злоключения начались с травмы, которую он получил в юности во время игры в баскетбол.

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