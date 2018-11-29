Во рту строителя выросла опухоль размером с голову

Огромная опухоль на нижней челюсти филиппинского строителя достигла размеров, сопоставимых с размером его черепа. Об этом сообщает издание Daily Mail.

30-летний Леонардо Морис (Leonardo Moris) считает, что его злоключения начались с травмы, которую он получил в юности во время игры в баскетбол. После нее его челюсть заболела и начала распухать. «Я все ждал, когда же это пройдет, но она только росла», — рассказывает он.

Молодого человека несколько лет мучила боль, напоминающая зубную. В 23 года на нижней челюсти Мориса образовалась амелобластома — доброкачественная опухоль, которая происходит из эпителия зубного сосочка. Со временем она разрослась и стала мешать есть. Теперь диета Мориса состоит из супа, фруктового сока и воды.

Строитель зарабатывает всего несколько фунтов стерлингов (менее тысячи рублей) в день, поэтому у него нет денег на удаление амелиобластомы. Чтобы оплатить операцию, нужно около пяти тысяч фунтов стерлингов (430 тысяч рублей).

В июле сообщалось, что фермер из Индии решился на удаление опухоли, которая росла на его шее в течение 20 лет. Он обратился к врачам лишь после того, как новообразование достигло размеров его головы.

Больше мрачных и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!