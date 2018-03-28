Пивной живот американца оказался опухолью весом 14 килограммов

У жителя американского города Хобокен, штат Нью-Джерси, удалили злокачественное новообразование весом 14 килограммов, которое он принимал за пивной живот. Об этом сообщает издание Daily Mail.

63-летний Кевин Дэли заподозрил неладное после операции на сердце в 2015 году. Он сбросил 15 килограммов, однако размер живота остался прежним. В декабре 2017 года мужчина убедил врача сделать ему компьютерную томографию, несмотря на протесты страховой компании, считавшей это ненужной тратой.

Томография показала, что большую часть брюшной полости Дэли занимает огромная липосаркома. Новообразование росло в его животе около 10 лет. Как правило, опухоль замечают быстрее, поэтому липосаркома таких размеров — редкость.

Операция, во время которой у Дэли удалили опухоль и поглощенную ей почку, продолжалась шесть часов. Поскольку обычно липосаркомы распространяются медленно и не сопровождаются метастазами, врачи дают хороший прогноз.

Липосаркома — злокачественное новообразование, чаще всего наблюдаемое у мужчин 50-60 лет. Она может поражать любые части тела, но чаще всего встречается на бедрах, коленных суставах, забрюшенном пространстве и в области плеча.

В феврале сообщалось, что в индийском городе Кочин, штат Керала, прооперировали 46-летнего мужчину, у которого после москитного укуса выросла 14-килограммовая опухоль на бедре. После операции вес пациента уменьшился на 25 килограммов.

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