Пуэрториканка восемь лет растила в животе опухоль весом 34 килограмма

В столице Пуэрто-Рико удалили огромную опухоль яичников. Об этом сообщает издание Daily Mail.

57-летняя жительница города Тибас Соня Лопез (Sonia Lopez) восемь лет откладывала операцию. За это время опухоль стала весить 34 килограмма и заняла 80 процентов брюшной полости. На нее приходилось 27 процентов массы женщины.

В понедельник, 29 января, Лопез прооперировали в больнице Hospital Mexico в пуэрториканском городе Сан-Хосе. В операции участвовали пять хирургов. Удаленную опухоль отправили на анализ, чтобы убедиться в ее доброкачественности.

По мнению врачей больницы, пуэрториканка может претендовать на мировой рекорд. Самая тяжелая опухоль, занесенная в Книгу рекордов Гиннесса, весила 30 килограммов, то есть на четыре килограмма меньше.

В 2017 году сообщалось, что у жителя Ростовской области удалили липосаркому весом 37 килограммов.

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