Мужчину избавили от выросшей после укуса москита опухоли весом 14 килограммов

В индийском городе Кочин, штат Керала, прооперировали 46-летнего мужчину, у которого после москитного укуса выросла 14-килограммовая опухоль на бедре. Об этом сообщает издание The Times of India.

Когда пациенту было 16 лет, его укусил москит, оказавшийся переносчиком паразитических круглых червей филярий. Попав в организм человека, черви вызывают лимфатический филяриоз — болезнь, которая приводит к разрастанию кожи и подкожной клетчатки. С 2016 года мужчина был прикован к кровати из-за огромной опухоли на бедре. Он поднимался на ноги только для того, чтобы сходить в туалет, но даже в этом случае ему требовалась помощь.

После операции, которая продолжалась пять часов и потребовала участия пяти хирургов и трех анестезиологов, вес пациента сократился на 25 килограммов. Теперь он весит 83 килограмма и впервые за долгое время может передвигаться без посторонней помощи. Врачи полагают, что после еще одной операции, которую предполагается сделать через шесть—девять месяцев, мужчина сможет вернуться к нормальной жизни.

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«Это потрясающее ощущение — стоять на своих ногах без всякой поддержки. Я давно отчаялся и даже опасался, что ноги придется ампутировать, если инфекция распространится. Мне вернули жизнь, и теперь я с нетерпением жду, когда снова пойду на работу», — говорит мужчина.

1 февраля сообщалось, что в Пуэрто-Рико у женщины удалили опухоль яичников весом 34 килограмма.

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