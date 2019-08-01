Во рту у мальчика нашли 526 лишних зубов

В стоматологическом институте индийского города Ченнай, штат Тамилнад, врачи удалила у семилетнего пациента 526 лишних зубов. Об этом сообщает газета The New Indian Express.

Мальчик по фамилии Равиндран (Ravindran) пожаловался докторам на растущую опухоль в правом углу нижней челюсти. Доктора сделали рентген и компьютерную томографию и обнаружили у ребенка новообразование с множеством мелких рудиментарных зубов.

11 июля в ходе полуторачасовой операции хирурги благополучно удалили нарост весом 200 граммов. Доктора сообщили, что причина аномалии пока неизвестна. Они предполагают, что на отклонение могла повлиять генетика и окружающая среда. Специалисты также выясняют, не сказалось ли на здоровье ребенка излучение от вышки сотовой связи.

«Когда мы получили результаты компьютерной томографии, мы сомневались, что операция пройдет успешно, — признался отец ребенка. — Но потом мы набрались смелости и пошли на риск».

Теперь у Равиндрана 21 зуб, что нормально для его возраста. Стоматологи предупреждают, что к 16 годам мальчику могут потребоваться зубные имплантаты.

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