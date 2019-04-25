В мозге у младенца выросли зубы

В Мэриленде, США, во время операции врачи обнаружили в мозге у младенца несколько полноценных зубов. Об этом сообщает британское издание Daily Star.

Четырехмесячному ребенку диагностировали редкую врожденную доброкачественную опухоль головного мозга под названием краниофарингиома. Чтобы удалить новообразование, врачи решили сделать операцию. Во время нее они обнаружили у мальчика в мозге сформированные зубы.

По словам медиков, это первый подобный случай за всю историю. Они не исключают, что патологию могла спровоцировать опухоль. Ученые давно склоняются к тому, что она образуется из тех же клеток, что и зубы.

Однако по словам нейрохирурга медицинского центра университета Мэриленда Нарлина Бити (Narlin Beaty), при краниофарингиоме такое было бы невозможно. Особенно учитывая то, что в столь юном возрасте у мальчика просто не могли сформироваться зубы.

Сейчас младенец находится в стабильном состоянии, его здоровью ничего не угрожает. Зубы, извлеченные из его мозга, переданы патологу для дальнейшего изучения.

Ранее сообщалось, что врачи выходили ребенка с аномально большой опухолью. Одной из возможных причин ее появления они называют недоразвитого сиамского близнеца-паразита.

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