Врачи удалили 15-килограммовую опухоль из матки пациентки

В Индии медики удалили 15-килограммовую кисту из матки юной пациентки. Об этом сообщает издание Metro.

16-летняя индианка, пожелавшая сохранить анонимность, неоднократно обращалась к докторам с жалобами на боли в желудке и отсутствие менструаций. Врачи пытались вылечить девушку, но никакие медикаменты не помогали.

В среду, 17 апреля, хирурги индийского штата Пенджаб прооперировали девушку и удалили из ее репродуктивного органа аномально большую опухоль. По данным врачей, новообразование оказалось доброкачественным, и теперь здоровью индианки ничего не угрожает. В настоящее время она восстанавливается после операции.

Ранее в апреле сообщалось, что в Китае доктора удалили пациенту аномально большую опухоль — новообразование весило 14,9 килограмма. 68-летний мужчина по фамилии Тан прожил с опухолью, достигавшей 85 сантиметров в длину и 65 сантиметров в ширину, больше 30 лет. Пациента прооперировали, он чувствует себя хорошо.

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