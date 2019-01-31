Для удаления огромной опухоли из пациента выкачали кровь

Житель австралийского города Перт принимал огромную опухоль за выросшее к среднему возрасту пузо. Об этом пишет издание The West Australian.

Уэйн Гейр (Wayne Gair) заметил, что начал толстеть, но не придал этому значения. Он обратился к врачам лишь после появления проблем с дыханием. При осмотре у него обнаружили опухоль диаметром 32 сантиметра, которая весила 12 килограммов. Она занимала его брюшную полость и начала смещать внутренние органы.

При удалении использовался новаторский метод: при помощи модифицированного аппарата искусственного кровообращения у пациента выкачивали кровь, а затем снова подавали ее в организм. Операция продолжалась 12 часов. «Это существенное усовершенствование методики проведения таких операций, которое делает их безопаснее и доступнее для некоторых пациентов», — пояснил хирург Марк Ньюмен (Mark Newman).

В июле 2018 года сообщалось, что фермер из Индии решился на удаление опухоли, которая росла на его шее в течение 20 лет. Он обратился к врачам лишь после того, как новообразование достигло размеров его головы.

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