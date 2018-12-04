Пивной живот мужчины оказался опухолью весом 35 килограммов

Житель американского города Дауни, штат Калифорния, узнал, что причиной его избыточного веса была огромная злокачественная опухоль. Об этом сообщает Boston 25 News.

47-летний Эктор Эрнандез (Hector Hernandez) несколько лет не мог понять, почему набирает вес. Мужчина редко употреблял алкоголь, старался есть побольше овощей и делал физические упражнения, но его живот продолжал расти. «Я думал, что просто стал толстым», — объясняет он.

В 2016 году Эрнандез показался врачу, но тот счел, что пациент страдает от ожирения. Через год мужчина снова прошел медицинский осмотр. На этот раз его проверял специалист-онколог. Он обнаружил у Эрнандеза липосаркому, поразившую жировые клетки в забрюшинном пространстве.

Чтобы удалить опухоль весом 35 килограммов, понадобилась хирургическая операция, которая продолжалась в течение шести часов. Врачи рассчитывают на полное выздоровление пациента.

Липосаркома — одна из самых распространенных злокачественных опухолей мягких тканей. Как правило, она медленно растет, редко метастазирует и не причиняет больным беспокойства. Нередко ее не замечают, пока она не достигнет значительных размеров.

В июле сообщалось, что фермер из Индии решился на удаление опухоли, которая росла на его шее в течение 20 лет. Он обратился к врачам лишь после того, как новообразование достигло размеров его головы.

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