Женщина десятилетиями растила опухоль весом 23 килограмма

Жительница американского штата Айдахо обнаружила, что причиной увеличения ее веса была огромная опухоль, которая росла несколько десятилетий. Об этом сообщает Associated Press.

Бренда Кридленд (Brenda Cridland) полагала, что толстеет из-за менопаузы. Она решила обратиться к врачу лишь после резкого ухудшения здоровья. Компьютерная томография показала, что избыточный вес и проблемы со здоровьем вызваны огромной опухолью, которая начала вытеснять внутренние органы и затруднила поступление крови в мозг.

Вес доброкачественного новообразования составил около 23 килограммов. По мнению специалистов, женщина несколько десятилетий страдала эндометриозом — гинекологическим заболеванием, при котором разрастаются клетки внутреннего слоя стенки матки.

Чтобы удалить опухоль, понадобилась хирургическая операция, которая продолжалась 2,5 часа. После нее вес пациентки уменьшился почти на 30 килограммов.

В июле сообщалось, что фермер из Индии решился на удаление опухоли, которая росла на его шее в течение 20 лет. Он обратился к врачам лишь после того, как новообразование достигло размеров его головы.

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