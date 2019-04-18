Мужчина десятки лет растил на спине 15-килограммовую опухоль

В Китае доктора удалили пациенту аномально большую опухоль — новообразование весило 14,9 килограмма. Об этом сообщает издание Daily Mail.

68-летний мужчина по фамилии Тан прожил с опухолью, достигавшей 85 сантиметров в длину и 65 сантиметров в ширину, больше 30 лет. Врачи много лет отказывались удалить новообразование со спины, так как оно частично поразило легкие, позвоночник и несколько основных артерий китайца.

Отчаявшийся Тан вновь попал в больницу в ноябре 2018 года, когда повредил сонную артерию и чуть не скончался от потери крови. Его несколько месяцев тщательно осматривал доктор Ян Цзюнь (Yang Jun). Врач решил оперировать пациента несмотря на все возможные риски.

Операция прошла 1 апреля в одной из больниц Шанхая и длилась 33 часа. В ходе процедуры пациент потерял очень много крови, но смог выжить.

Тан провел в реанимации четыре дня. На пятый день он начал есть, а на шестой — самостоятельно передвигаться. В настоящее время пациент чувствует себя хорошо.

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