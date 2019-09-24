Женщине сделали язык из ее собственной руки

Жительнице Великобритании восстановили язык из тканей ее собственной руки. Об этом сообщает издание Daily Mail.

У Ребекки Паттерсон (Rebecca Patterson) из неметрополитенского района Рашклифф на протяжении восьми лет на языке имелась небольшая язвочка, а в ротовой полости было белое пятно. Британке диагностировали оральный кандидоз, который не представляет опасности для больного. Однако со временем язык женщины начал так сильно болеть, что она не могла есть и спать.

В апреле 2018 года Паттерсон сделали биопсию. Анализы показали, что у нее рак. Женщина признается, что очень тяжело пережила эту новость — незадолго до этого ей сделал предложение молодой человек. Британка переживала, что навсегда лишится способности говорить.

Однако доктора нашли решение. Паттерсон направили на 11-часовую операцию, в ходе которой ей удалили правую часть языка, пораженную опухолью, и заменили ее кожей и частью артерии из левой руки женщины. Чтобы новый язык поместился во рту, британке ампутировали лимфатические узлы с правой стороны шеи и вырвали два зуба.

После операции Паттерсон неделю не могла говорить и с трудом двигала шеей и руками. После выписки из больницы ей пришлось заново учиться глотать и есть. Долгое время она питалась только измельченными в пюре продуктами.

Через пять месяцев после операции женщина вернулась на работу в школе — она занимается поддержкой учеников с инвалидностью.

В августе сообщалось, что британские врачи пришили пальцы пациента к паху, чтобы восстановить его кисть, которая была рассечена надвое циркулярной пилой. Врачи решили пожертвовать средним пальцем, который после травмы утратил стабильность и чувствительность.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!