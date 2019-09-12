Девушке пришили палец ноги вместо большого пальца руки

Австралийские хирурги пришили пациентке большой палец ноги вместо большого пальца руки, который она потеряла из-за врачебной ошибки. Об этом сообщает газета The Washington Post.

17-летняя Бритни Томас (Britney Thomas) из города Латроб раздробила большой палец левой руки во время матча по крикету в Гонконге в апреле 2018 года.

Врачи в больнице Латроба утверждали, что после несложной хирургической операции и непродолжительного периода реабилитации она сможет вернуться на игровое поле.

Спустя шесть дней после операции Томас почувствовала мучительную боль. Когда врачи сняли гипс, они обнаружили под ним почерневший отмерший палец. Вскоре девушка узнала, что это произошло из-за врачебной ошибки. Хирурги забыли снять жгут, который ограничивал приток крови к большому пальцу. Его пришлось ампутировать и заменить большим пальцем ноги.

Ступня Томас также пострадала в результате хирургического вмешательства. Взамен большого пальца ноги врачи пришили ей кусок бедра и создали новую кость.

Девушка мечтала о карьере профессионального игрока в крикет, но после случившегося ее левая рука не может нормально функционировать. Также сообщается, что Томас пропустила так много занятий, что ей пришлось уйти из школы.

Ранее сообщалось, что британские врачи пришили пальцы пациента к паху, чтобы восстановить его кисть, которая была рассечена надвое циркулярной пилой. Врачи использовали кости и кожу среднего пальца мужчины для реконструкции поврежденной кисти наряду с нервными волокнами и венами, пересаженными с предплечья и ступни.

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