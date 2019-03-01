Канадскому подростку заменили колено повернутой задом наперед ступней

В Канаде 14-летнему подростку, который страдает от остеогенной саркомы, пришили голень на место бедра. Об этом сообщает Inside Edition.

Летом 2018 года у Джейкоба Бреденхофа (Jacob Bredenhof) обнаружили остеогенную саркому — злокачественную опухоль костной ткани, которая поразила бедренную кость его левой ноги. Подростку приходилось передвигаться на инвалидной коляске.

Спасти жизнь Джейкоба могла только ампутация. Врачи отрезали большую часть его левой ноги, а затем пришили на место бедра повернутую на 180 градусов голень и ступню. В результате голеностопный сустав оказался на месте потерянного коленного, что упростит использование протеза. Операция продолжалась девять часов.

Подросток по-прежнему нуждается в химиотерапии, которая препятствует распространению злокачественной опухоли, однако его мать оптимистично оценивает перспективы сына. «Я не сомневаюсь, что Джейкоб будет снова играть в баскетбол и заниматься спортом».

В 2018 году сообщалось, что подростку из Северной Ирландии, пережившему ампутацию ноги, пришили ступню на место колена. После операции подросток, передвигавшийся на костылях, смог свободно ходить на протезе и тренировался, чтобы научиться бегать.

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