Мужчина распилил себе лицо бензопилой и сам добрался до врачей

Житель Австралии случайно распилил себе лицо бензопилой и самостоятельно добрался до больницы. Об этом сообщает издание Daily Mail со ссылкой на подкаст How I Survived.

68-летний Билл Синглтон (Bill Singleton) оправился в лес на машине, чтобы напилить дров. Он прихватил с собой две бензопилы разного размера, и воспользовался более крупной. Мужчина принялся распиливать бревно, однако устройство отскочило и вонзилось в его лицо.

Бензопила прошлась вдоль лица Синглтона от левого глаза до правой ключицы, серьезно повредив челюсть и язык. Австралиец тут же достал из кармана носовой платок и приложил к порезам в попытке остановить кровь.

У пострадавшего был при себе телефон, однако из-за повреждений языка он не мог связаться со скорой помощью. Из-за обильного кровотечения мужчина начал терять сознание. Спустя время он все же пришел в себя и прополз более 40 метров до машины, чтобы сделать перевязку из подручных средств.

Синглтон понимал, что не стоит надеяться на постороннюю помощь на пустой дороге в лесу, и решил самостоятельно добраться до больницы. Австралиец успешно проделал путь в 32 километра за рулем автомобиля, все время удерживая лицо рукой.

Команда хирургов незамедлительно прооперировала его, наложила швы и вставила в раздробленную челюсть специальную металлическую пластину. Они также выяснили, что пациент повредил нерв в языке. Ему потребовалось несколько недель, чтобы вновь научиться говорить.

Синглтон пробыл в больнице три недели, прежде чем его отпустили домой. Спустя три года он перенес еще несколько операций по восстановлению челюсти и десен. Несмотря на произошедшее, австралиец продолжил пилить дрова.

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