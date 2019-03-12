Девушка отпилила себе руку ради страховки

Жительница Словении намеренно отпилила себе руку для получения страховки на сумму около 400 тысяч евро (29,6 миллиона рублей). Об этом сообщает издание BBC News.
Инцидент произошел в городе Любляна. Родственники отпилили застрахованной кисть до запястья, после чего обратились в больницу за медицинской помощью. Там они убеждали врачей, что 21-летняя девушка случайно повредила руку, когда отпиливала ветки деревьев.
По версии правоохранительных органов, участники сговора целенаправленно оставили отпиленную часть руки дома, поскольку надеялись, что за пожизненную инвалидность получат повышенную компенсацию. Однако представители власти вовремя доставили кисть в больницу, благодаря чему хирургам удалось восстановить руку.
Следственные органы начали расследование. Подозреваемым грозит до восьми лет лишения свободы.
В 2017 году сообщалось о бизнесмене из Китая, который попытался утопить свой автомобиль из-за страховки. Мужчина загнал Jaguar в реку при помощи специального гаджета, а затем прыгнул в воду вместе со знакомой, чтобы сымитировать аварию. В результате мужчина застрял в салоне утонувшего автомобиля и погиб.