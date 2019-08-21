Любовь к загару довела девушку до смертельного заболевания

Пристрастие к загару в солярии обернулось для женщины раком кожи. Об этом сообщает таблоид The Sun.

43-летняя Эрика Брук (Erica Brook) с 15 лет регулярно посещала солярий. Во время путешествий она никогда не наносила на кожу солнцезащитные кремы. В конце 2017 года женщина заметила небольшое новообразование на голове, но только в октябре следующего года она обратилась к дерматологу. Проведенная биопсия выявила у нее базалиому — одну из разновидностей рака кожи.

В феврале хирурги удалили у пациентки опухоль, оставив на ее лбу зигзагообразный шрам. «У меня навсегда осталось напоминание о моих походах в солярий, — отметила Брук. — Но, к счастью, теперь я излечилась от рака. Мне повезло». Женщина решила рассказать свою историю местным СМИ, чтобы подчеркнуть опасность соляриев.

Ранее в августе жительницы Великобритании рассказали о смертельно опасных последствиях посещения солярия. Они заявили, что излишняя любовь к загару приводит к раку кожи.

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