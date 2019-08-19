Женщины рассказали о смертельно опасных последствиях посещения солярия

Жительницы Великобритании рассказали изданию The Sun о последствиях посещения солярия. В частности, они заявили, что излишняя любовь к загару приводит к раку кожи.

Так, одна из женщин, Тони Уиллоуби (Tawny Willoughby), показала изданию последствия загара в солярии. На фото, которое она выложила в Facebook, видны раны на лице, покрывшиеся корками. По словам Уиллоуби, теперь она боится умереть, оставив сиротой своего двухлетнего сына. Женщина призвала всех пользоваться солнцезащитным кремом и избегать солярия.

24-летняя медсестра Джейд Трэшер (Jade Thrasher) рассказала, что начала ходить в солярий, когда ей было 13 лет. В 2014 году на носу женщины появилось пятно, которое очень болело и постепенно увеличивалось. В результате врачи диагностировали у нее рак. По словам Трэшер, медики удалили опухоль, и сейчас рана на носу уже зажила. При этом медсестра надеется, что благодаря ее истории подростки узнают об опасных последствиях загара в солярии.

Еще одна женщина по имени Кори Фельц (Kory Feltz) отметила, что в 13 лет сверстники дразнили ее из-за бледности, поэтому она начала ходить в солярий. Женщина посещала солярий до 27 лет, пока ей не пришлось удалить выросшую над губой родинку. От операции у Фельц на лице остался шрам. Кроме того, теперь она проходит химиотерапию, а на ее теле появились темные пятна как еще одно последствие от загара.

42-летней Лизе Пейс (Lisa Pace) за последние 19 лет пришлось перенести 90 операций после того, как в 2000 году ей поставили диагноз меланома. По словам женщины, причиной болезни стали слишком частые посещения солярия, которым она увлекалась со старших классов школы. Чтобы справиться с меланомой, Пейс пришлось делать пересадки кожи каждые три месяца.

Издание отмечает, что ученые связывают увеличение смертности от рака с вредным ультрафиолетовым излучением, которое способно влиять на строение ДНК. Так, с 1970-х годов, когда в Британии начали появляться солярии, число умерших от рака людей увеличилось в четыре раза.

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