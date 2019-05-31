Любительницу сильного загара обвинили в расизме

Визажистку из Великобритании обвинили в расизме из-за любви к слишком сильному загару. Об этом сообщает издание The Sun.

Хлоя Уилсон (Chloe Wilson) из города Ньюкасл пожаловалась, что комментаторы в Instagram назвали ее расисткой. «Может быть, вернешься к своему цвету кожи? Я понимаю, когда люди немного загорают, но когда превращаются в человека другой расы...», — написал один из пользователей. «Сколько раз чернокожие люди должны вас попросить перестать делать это?» — возмутился другой.

Уилсон призналась, что обвинения в расизме очень обижают ее. Девушка утверждает, что просто любит загорать и ходить в солярий. «Отстаньте от меня со своими обвинениями за то, что я просто загорела. Из-за вас я буквально только что купила солнцезащитный крем с максимальной степенью защиты, потому что боюсь загореть на каникулах», — обратилась к подписчикам визажистка.

Материалы по теме Униженные и оскорбленные Человечеству понадобился год, чтобы научиться обижаться буквально на все

Британка добавила, что сама не собиралась никого обижать, в отличие от тех, кто нападает на нее в комментариях. «Я никогда не хотела никому сделать больно, а вот вы намеренно оскорбляете меня. Это больше говорит о вас, чем обо мне», — заключила Уилсон.

Часть комментаторов поддержали визажистку и добавили, что ей нечего стыдиться загара. Другие же назвали ее чрезмерный загар «современной формой блэкфейса».

Блэкфейс — театральный грим, с помощью которого в XIX и XX веках американские комики карикатурно изображали представителей негроидной расы. Сегодня подобные изображения считаются грубым проявлением расизма.

В марте с подобными обвинениями столкнулась студентка из Белфаста, Северная Ирландия. Девушка регулярно ходит в солярий и делает инъекции меланотана — нелегального препарата для изменения цвета кожи.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!