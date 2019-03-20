Любительницу позагорать обвинили в расизме

Студентку из Великобритании обвинили в расизме из-за любви к слишком сильному загару. Об этом сообщает издание The Mirror.

Ханна Титтенсор (Hannah Tittensor) из Белфаста, Северная Ирландия, начала постоянно загорать в 2015 году, когда вернулась с каникул в Турции. Девушке так понравился новоприобретенный цвет кожи, что она решила сохранить его. Британка начала каждую неделю по три раза ходить в солярий или загорать на солнце, а также раз в месяц делать инъекции меланотана — нелегального препарата для изменения цвета кожи.

Несмотря на побочные эффекты от препарата — потерю аппетита и общую слабость — 22-летняя Титтенсор и ее 23-летний возлюбленный Бен Данлоп (Ben Dunlop) регулярно принимают его. Бен занимается бодибилдингом и считает, что загар необходим для выступлений. Девушка же объяснила, что ей надоели спреи для загара, так как они «пахнут и пачкаются».

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Титтенсор выкладывает снимки в социальных сетях, но не все комментаторы одобряют ее внешний вид. «Люди пишут мне, что я выгляжу как инопланетянин, что я уродлива. Другие обвиняют меня в том, что я копирую внешность темнокожих женщин, а это не так», — посетовала студентка. Когда она сделала традиционные африканские косички, комментариев с оскорблениями и угрозами стало еще больше — девушку обвинили в расизме и культурной апроприации.

«Какие-то девочки не могут жить без макияжа или маникюра, а я не могу жить без загара», — призналась британка. Она добавила, что не считает свое увлечение оскорбительным.

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