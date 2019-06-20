Женщина принимала рак за царапину и лишилась носа

Жительница французского города Тулуза лишилась носа после того, как долгое время принимала раковую опухоль за царапину. Ее историей заинтересовалось издание The Sun.

35-летняя Лори Сегай (Laure Seguy) заметила небольшую царапину на носу в начале 2018 года. Поначалу она не обратила на нее внимания, однако ранка не заживала несколько месяцев и через некоторое время начала кровоточить.

В октябре того же года женщина решила сходить к терапевту. Он предположил, что у нее инфекция и прописал антибактериальный крем. Однако это не помогло, и Сегай записалась к дерматологу, к которому она долго не могла попасть. Анализы показали, что у женщины базалиома — немеланомный рак кожи. Медики сказали, что пациентке нужна операция по удалению опухоли, но она решила перенести ее на несколько месяцев позже, так как проходила курс обучения на инструктора по йоге в Париже.

Хирурги провели три операции, в ходе которых удалили женщине часть носа, изменили его форму, а также пересадили часть кожи. Сегай была в шоке, когда увидела свое лицо после хирургического вмешательства.

«Незнакомцы подходили ко мне и спрашивали, не попала ли я в ужасную аварию, потому что мое лицо было изуродовано. Я выглядела как боксер, которого избили на ринге», — призналась она.

Раньше женщина не пользовалась солнцезащитными кремами, так как от природы имела смуглую кожу. Но после случившегося она пересмотрела свое отношение и стала относиться внимательнее к уходу за кожей.

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