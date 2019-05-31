Боль в боку обернулась для женщины смертельным заболеванием

Жительница английского города Лексем долгое время принимала рак в третьей степени за боль в боку. Об этом сообщает британское издание The Mirror.

22-летняя Даниэль Дэвис (Danielle Davies) почувствовала ноющую боль в области кишечника во время отдыха с друзьями в прошлом году. Она обратилась за помощью к специалистам, которые диагностировали у нее анемию. Дэвис прописали препараты с содержанием железа, но в какой-то момент британка поняла, что боль не проходит, а только усиливается.

Особенно больно девушке было после того, как она ела в фаст-фуд ресторанах. Иногда после похода в подобные заведения она не могла встать с постели неделю. Дэвис снова обратилась в больницу, медики заподозрили, что у нее образовались камни в желчном пузыре. Обследование организма исключило этот диагноз, после чего мать пациентки решила, что у дочери онкология, учитывая все симптомы.

Врачи направили британку на колоноскопию и обнаружили, что ее кишечник прогнил. Доктора провели операцию, удалили опухоль размером со сливу и диагностировали у Дэвис рак кишечника третьей стадии. Девушке также пришлось заморозить свои яйцеклетки, потому что специалисты сказали ей, что она больше не сможет завести детей естественным путем. В качестве лечения ей назначили 12-недельный курс химиотерапии.

Дэвис призналась, что этот момент стал самым трудным в ее жизни. «Я помню, как я плакала, умоляя врачей не делать этого. Я не могла присматривать за своей дочерью Лилиан, которой было три года. Но, к счастью, я смогла положиться на своих близких, которые заботились о ней, пока я лечилась», — вспоминает Даниэль.

По словам женщины, людям стоит внимательнее относиться к обследованиям, чтобы избежать ошибок и вовремя начать лечение.

Ранее сообщалось, что жительница английского города Бирмингем рассказала, как врачи долгое время принимали раковую опухоль в ее мозге за проявление стресса перед экзаменами. Женщину отказывались госпитализировать, аргументируя это тем, что у нее просто повышенное чувство тревожности. Однако после того, как у нее случился припадок в коридоре поликлиники, врачи изменили свое мнение.

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