Врачи приняли рак пациентки за половое созревание

В Великобритании врачи приняли опухоль мозга пациентки за признаки полового взросления. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Лили Бригс (Lily Briggs) из города Брекон, Уэльс, вспоминает, как в 2013 году начала страдать от ухудшения зрения, шумов в ушах и головокружения при резких движениях головой. Тогда 19-летняя девушка прошла консультацию у лечащего врача. Тот заключил, что недуг связан с гормональными изменениями организма в период полового созревания, и прописал лекарства.

Лили прошла курс лечения, однако прежние симптомы не прекратились. Спустя более полугода британка сделала МРТ головного мозга, которая выявила отклонения в структуре органа. Оказалось, что у пациентки неоперабельный рак мозга, поскольку опухоль находится в труднодоступном месте.

Врачи уверили, что воспаление не угрожает жизни больной, пока опухоль не растет. Лили провели процедуру по снятию давления на мозг и отправили домой. По словам медиков, она не нуждалась в дополнительном лечении. В марте 2017 года у нее нашли кисту и удалили ее.

Теперь девушка тщательно контролирует состояние своего здоровья и регулярно проходит медицинские осмотры. «У меня в мозге может образоваться еще один нарост или киста. Или опухоль может стать более агрессивной, — объясняет Лили. — Но я живу сегодняшним днем, принимая то, что он мне приносит».

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