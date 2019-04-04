Врачи полтора года принимали болезнь пациентки за ожирение

В Великобритании врачи полтора года принимали липедему пациентки за ожирение. Об этом сообщает издание Daily Mail.

В 2017 году Клоде Моан (Clodagh Moane) из английского города Бирмингем, графство Уэст-Мидлендс, диагностировали синдром поликистозных яичников. Тогда 20-летняя девушка поправилась на 50,9 килограмма. Врачи уверяли, что после лечения пациентка вернется в прежнюю форму, однако лишние килограммы не уходили.

Тогда медики предположили, что британка страдает ожирением. «Они заставили меня пойти к диетологу, посчитав, что у меня ожирение. Но я отказывалась в это верить», — вспоминает Клода. Девушка испробовала многочисленные диеты, но ничего не помогало.

Ее 53-летняя мать Сузанна (Suzanne Moane) разбиралась в причинах внезапной полноты дочери и случайно познакомилась с человеком, болеющим липедемой — патологическим скоплением жировой ткани в тех или иных областях тела. Женщина направила Клоду в клинику по лечению липедемы, где ей и поставили верный диагноз.

Теперь семья собирает деньги на дорогостоящие операции для Клоды. Девушке предстоит перенести шесть сложных липосакций.

В конце 2018 года сообщалось о жителе США, который узнал, что причиной его избыточного веса была огромная злокачественная опухоль. Эктор Эрнандез несколько лет не мог понять, почему набирает вес. Мужчина редко употреблял алкоголь, старался есть побольше овощей и делал физические упражнения, но его живот продолжал расти. Специалист-онколог обнаружил у Эрнандеза липосаркому, поразившую жировые клетки в забрюшинном пространстве.

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