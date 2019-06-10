Неумелые врачи не распознали у пациентки смертоносный рак и погубили ее

В английском городе Дувр, графство Кент, доктора приняли симптомы рака шейки матки у пациентки за последствия недавних родов. Как сообщает издание The Mirror, женщина поздно узнала о болезни и умерла.

Жозефина Саффолк (Josephine Suffolk) впервые прошла обследование в сентябре 2017 года с жалобами на аномальное кровотечение. Доктор объяснил пациентке, что выделения связаны со сбоем менструального цикла после рождения ребенка. После этого британка обращалась к врачам около пяти раз с тем же симптомом, но медики не могли поставить верный диагноз.

«Кровотечение не прекращалось. Месяцами меня убеждали, что со мной все в порядке. Но я знала, что проблема была не в гормонах. Я чувствовала что-то неладное», — призналась женщина в декабре 2018 года в разговоре с журналистами. Тогда британка поделилась своей историей, чтобы предупредить людей о врачебной халатности.

В июне 2018 года опасения Саффолк подтвердились: специалист обнаружил у нее рак шейки матки. К тому моменту рак достиг четвертой стадии, распространился на легкие и проник в кровь. Из-за размера опухоль оказалась неоперабельна, пациентке назначили курс химиотерапии.

Докторам не удалось спасти жизнь Жозефины Саффолк. Она умерла 18 мая 2019 года в возрасте 29 лет.

В феврале сообщалось, что в Великобритании умирающая от рака медсестра записала ролик, в котором пожаловалась на врачебные ошибки. В течение трех лет женщине не могли диагностировать рак, пока частный консультант не обнаружил у женщины злокачественную опухоль размером в 4,5 сантиметра.

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