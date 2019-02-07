Врачи случайно удалили пациентке обе почки и лишили ее жизни

Жительница Колорадо погибла из-за ошибки врачей. Как сообщает издание Daily Mail, женщине неправильно диагностировали болезнь и удалили две почки.

73-летняя Линда Вулли (Linda Woolley) из города Энглвуд попала в больницу в марте 2018 года с подозрением на рак. В мае женщину прооперировали и удалили две почки. Только после оказанной медицинской помощи доктора признали ошибку — у пациентки отсутствовали признаки злокачественной опухоли органов.

По словам Вулли, после операции ее жизнь превратилась в пытку. «Они задолжали мне почку, в этом уж я не сомневаюсь», — сказала она в одном из интервью 2018 года, после чего наняла адвоката, чтобы отстоять свои права.

В ноябре 2018 года женщина выразила надежду, что в результате врачи смогут имплантировать ей здоровую почку. Также Вулли пожелала дать своей истории широкую огласку, чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем.

Она посоветовала всем пациентам проходить двойную проверку на наличие заболевания. «Меня пугает, что у человека нет выбора, когда он оказывается в больнице, — рассказывала Вулли тогда. — Он лишь надеется, что ему окажут должную помощь».

Линда Вулли умерла в пятницу, 1 февраля, через восемь месяцев после операции.

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