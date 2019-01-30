Женщина приняла умирающего незнакомца за брата и разрешила его убить

Жительница США по ошибке дала разрешение на отключение от аппаратов жизнеобеспечения умирающего больного, приняв его за своего брата. Об этом сообщает New York Post.

15 июля 2018 года 40-летнего Фредди Кларенса Уильямса (Freddy Clarence Williams) доставили в больницу в бессознательном состоянии от передозировки наркотиками. Сотрудники больницы позвонили Ширелл Пауэлл (Shirell Powell) и сообщили, что ее брат Фредди Уильямс (без упоминания среднего имени — прим. «Ленты.ру») находится при смерти.

Как оказалось, имя, фамилия и год рождения ее настоящего брата в точности совпадали с данными больного. 48-летняя Пауэлл провела девять дней у постели умирающего, будучи уверенной, что это ее близкий родственник.

Спустя два дня проведения процедур и необходимых тестов доктора заключили, что мозг ее «брата» мертв. Женщина была в отчаянии. Без надежды на излечение больного, она связалась с близкими и попросила их приехать в больницу, чтобы попрощаться.

Через две недели, когда прибыли ее дядя и сестра, Пауэлл подписала документы, позволяющие врачам отключить Фредди Уильямса от аппаратов жизнеобеспечения. Только после вскрытия трупа стало известно, что мужчина не был братом Пауэлл — ее настоящий родственник находился в тюрьме с 1 июля 2018 года.

В январе 2018 года стало известно об охотнике из американского штата Мичиган, который принял друга за белку и выстрелил ему в лицо. Дробь серьезно повредила глаз и челюсть мужчины.

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